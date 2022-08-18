В 21:55 17 августа в поселке фабрики имени Войкова, округ Муром, произошел пожар в многоквартирном...

В 21:55 17 августа в поселке фабрики имени Войкова, округ Муром, произошел пожар в многоквартирном жилом доме.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Как сообщили в пресс-службе МЧС, на момент прибытия к месту подразделений наблюдался дым из квартиры. Пожарные не дали огню распространиться и ликвидировали горение имущества и внутренней отделки квартиры на площади 3 кв. м.Погибших и пострадавших нет. На пожар привлекалось 3 единицы техники, 11 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото пресс-службы МЧС по Владимирской области