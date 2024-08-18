Пара рассталась, а приложение банка на телефоне – осталось. На 32-летнего жителя Вязниковского района возбудили уголовное дело о краже с банковского счета. Как сообщили в УМВД, 12 августа в

Пара рассталась, а приложение банка на телефоне – осталось. На 32-летнего жителя Вязниковского района возбудили уголовное дело о краже с банковского счета. Как сообщили в УМВД, 12 августа в полицию обратилась 28-летняя девушка, она сообщила, что с ее карты произошло незаконное списание средств. Как удалось выяснить, деньги похитил бывший парень потерпевшей. Какое-то время они проживали