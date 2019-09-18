Раскрыт секрет бешеной популярности Влада Сташевского. Оказывается, певец все это время врал о любовницах.

Раскрыт секрет бешеной популярности Влада Сташевского. Оказывается, певец все это время врал о любовницах.В 1990-е годы продюсер Юрий Айзеншпис представил миру новую звезду российской эстрады. Из простого товароведа Владика он умудрился создать новый секс-символ России. Впрочем, как выяснилось, своей бешеной популярностью Сташевский обязан не только качественной музыке и симпатичному лицу.В 1994 году в одной из газет был опубликован так называемый "Список Сташевского", который насчитывал количество любовниц артиста. Всего в нем оказалось ровно 112 женщин, с которыми Влад якобы имел половую связь.Сейчас певец вспоминает былые времена с ностальгией. Он рассказал, что у него была девушка на несколько лет старше. Она являлась бывшей женой банкира, и отношения молодой пары постепенно шли на спад. Тогда она выкрала записную книжку артиста и передала ее журналистам."Публикация оказалась для меня полной неожиданностью. Сначала я напрягся. Я не рылся в своих комодах и не сразу узнал о пропаже. В этой книжке нет особенных сведений, просто имена в порядке прихода, так сказать", – рассказал артист телеграм-каналу"Русский шаффл"Публикация имела оглушительный успех. Многие хотели увидеть текст воочию, а сам Сташевский только смущенно оправдывался перед журналистами, выдавая комментарии в духе: "Мне очень жаль, но это правда". Впрочем, продюсер восходящей звезды был не очень рад такому повороту событий.Он узнал о планирующемся материале заранее и попросил его убрать, однако сотрудники газеты отказали. Тогда Айзеншпис попросил вычеркнуть из списка три имени. Какие именно, источник не уточняет.Тем не менее, недавно в интернете появилось опровержение "списка". Выяснилось, что шумиха вокруг любовниц Сташевского была не более, чем уловкой гениального продюсера, которая помогла раскрутить восходящую звезду.