Он начнется концертом Владимирского Губернаторского симфонического оркестра и женской группы Владимирского камерного хора под управлением Артёма Маркина

Сегодня в половине седьмого во владимирском Центре классической музыки снова зазвучит музыка. 23-ий симфонический сезон откроется концертом Владимирского Губернаторского симфонического оркестра и женской группы Владимирского камерного хора под управлением Артёма Маркина прозвучит симфоническая сюита английского композитора Густава Холста (1874-1934) «Планеты».К созданию произведения автора вдохновили астрологические идеи. Будучи созданной в рамках академической музыки, сюита «Планеты» вышла за её пределы, став основой многочисленных обработок. Особенно повезло «Марсу» – эту пьесу использовали в своих композициях британские и американские группы, работающие в стиле рок: Cream, King Crimson, Rainbow, Nile, Deep Purple и другие. В Catherine – видеоигре для PlayStation 3 – звучит музыкальный материал из двух частей сюиты – «Марса» и «Юпитера».Билеты на открытие сезона можно приобрести в кассе Центра классической музыки по адресу: ул. Большая Московская, 28 (тел. 32-27-71, 32-63-65).