Ночью пожарные тушили пилораму в Гороховецком районе. Происшествие случилось в селе Фоминки на улице Некрасова. Охранник территории заметил пожар на производстве и сразу же сообщил о

Ночью пожарные тушили пилораму в Гороховецком районе. Происшествие случилось в селе Фоминки на улице Некрасова. Охранник территории заметил пожар на производстве и сразу же сообщил о возгорании в МЧС. Благодаря раннему вызову спасателей, саму пилораму от огня удалось отстоять. А вот продукция серьезно пострадала. Светлана Барашкова, и. о. начальника пресс-службы МЧС области: Установлено, что происходит горение