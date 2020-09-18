Регулярные встречи направлены на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Сотрудники ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» провели профилактическое мероприятие с учащимися школы в городе Гусь-Хрустальный. Регулярные встречи полицейских со школьниками направлены на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.Полицейские напомнили учащимся правила перехода проезжей части в зоне действия пешеходного перехода и привели примеры случаев ДТП, участниками которых несовершеннолетние стали по причине собственной невнимательности.Отдельное внимание госавтоинспекторы уделили темам применения специальных свотоотражающих элементов и нахождению в салоне автомобиля несовершеннолетних пассажиров. Автоинспекторы разъяснили ребятам, почему использование детских удерживающих устройств так необходимо.Массу впечатлений произвел на юных участников дорожного движения патрульный автомобиль, а также технические средства, используемые инспекторами дорожно-патрульной службы ГИБДД в повседневной деятельности. Ребята смогли рассмотреть транспортное средство, увидеть и услышать, как работает специальное громкоговорящее устройство и сигнальные маяки.В завершение мероприятий участники отметили важность проведения подобных встреч, поблагодарили гостей за познавательную беседу и пообещали соблюдать правила дорожного движения.