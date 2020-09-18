В Муроме под колеса автомобиля на пешеходном переходе попал подросток 2007 года рождения. ДТП произошло на улице Льва Толстого. По предварительной информации ГИБДД, водитель автомобиля ВАЗ 2110

В Муроме под колеса автомобиля на пешеходном переходе попал подросток 2007 года рождения. ДТП произошло на улице Льва Толстого. По предварительной информации ГИБДД, водитель автомобиля ВАЗ 2110 допустил наезд на подростка на пешеходном переходе. Предположительно, мальчик перебегал проезжую часть, не дождавшись разрешающего сигнала светофора. Михаил Маслов, старший инспектор УГИБДД по Владимирской области: В результате данного