Решается вопрос об уголовном преследовании в отношении руководства Уршельской районной больницы.

Гусь-Хрустальная межрайонная прокуратура передала материалы проверки по факту строительства ФАПа в национальном парке «Мещера» в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследованииПо информации пресс-службы областного надзорного ведомства, в 2019-2020 гг. департамент здравоохранения Уршельской районной больнице выделил плановые ассигнования в сумме более 14,6 млн рублей на строительство ФАПа в деревне Аббакумово Гусь-Хрустального района в рамках нацпроекта «Здравоохранение».Впоследствии, из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей руководством лечебного учреждения, без разрешения на строительство, заключен договор на выполнение указанных работ, и на территории национального парка федерального значения «Мещера» был возведен ФАП.Дальнейшее бездействие руководства Уршельской районной больницы привело к невозможности ввода здания фельдшерско-акушерского пункта в эксплуатацию.На протяжении длительного времени вопреки всем установленным национальным проектом срокам, жители деревни Аббакумово и ее окрестностей лишены первичной медико-санитарной помощи.Усматривая в действиях руководства больницы признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), межрайонной прокуратурой материалы проверки переданы в Следственное управление Следственного комитета России по Владимирской области для решения вопроса об уголовном преследовании.