Егерь Владислав Лазыкин рассказал, почему принял участие в онлайн-голосовании.

Егерь Владислав Лазыкин рассказал, почему принял участие в онлайн-голосовании.Владислав Лазыкин прописан в Москве, но в дни голосования он не сможет быть дома. Сейчас он находится в Тверской области. Там он работает в охотничьем хозяйстве "Корожечна". Однако егерь не мог не исполнить свой гражданский долг. Он решил принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ).Он признался, что ему было весьма интересно попробовать такой способ и узнать, как работает система. Владислав отметил, что даже не задумывался и не сомневался перед отправлением заявки на онлайн-голосование.Так же поступил и фельдъегерь Сергей Данилов, который не смог вернуться в Москву в дни выборов. "Я искренне расстроился, когда узнал, что не смогу проголосовать, но появилась возможность сделать это удаленно", – сказал мужчина. Сейчас Сергей находится в рейсе. Он сделал свой выбор онлайн во время технической остановки.Напомним, выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября 2021 года. На онлайн-голосование зарегистрировались более двух миллионов человек. 50% таких избирателей сделали свой выбор в первый день выборов. Среди них утром в эфире телеканала "Москва 24" 10 квартир.