Как сопредседатель оргкомитета конкурса Говырин учредил приз в 50 000 рублей за сохранение семейных традиций.

Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин вручил личный приз семье Саковых из деревни Красная Гора Кольчугинского района в рамках конкурса «Самая красивая деревня Владимирской области». Об этом он рассказал в своемКак сопредседатель оргкомитета конкурса Говырин учредил приз в 50 000 рублей за сохранение семейных традиций. Парламентарий подчеркнул, что это особенно важно в Год семьи.«Пять поколений Саковых живут в этой деревне, работают на земле, воспитывают детей и передают им секреты сапожного и скорняжного ремесла, которым семья занимается с XIX века», — отметил депутат.Также Алексей Говырин поблагодарил губернатора Александра Авдеева, глав муниципалитетов, бизнес-сообщество — за поддержку конкурса, а участников за активность и неравнодушное отношение к своей малой родине.Гран-при десятого юбилейного конкурса «Самая красивая деревня Владимирской области» получили Кузьмино Вязниковского района и Алепино Собинского района. В «Битве титанов», где соревновались победители прошлых лет, лучшими признаны села Вежболово Собинского района и Весь Суздальского района