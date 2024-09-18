Первые лекции по математике, физике, химии и биологии уже посетили школьники из Владимира, Коврова и Собинского района.

Во Владимирской области начал работать новый просветительско-образовательный проект «Академические субботы». Об этом рассказали в пресс-службе регионального парвительства. Его создали специально для учеников 11-х классов для того, чтобы помочь ребятам лучше подготовиться к единому государственному экзамену.Проект реализуется во Владимирском институте развития образования имени Л.И. Новиковой в рамках нацпроекта «Образование». Первые лекции по математике, физике, химии и биологии уже посетили школьники из Владимира, Коврова и Собинского района. Ребята практиковались в решении заданий высокой сложности. Занятия ведут профессионалы в области педагогики. Например, лекцию по химии провела Лидия Асанова, кандидат педагогических наук, автор пособий по подготовке к ЕГЭ.Записаться на любую лекцию можно на сайте Там доступно расписание проекта и темы. Напомним, ранее мы писали, что