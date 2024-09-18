Птичьего гриппа в Юрьев-Польском не обнаружено. Об этом сообщили в Госветинспекции области в ответ на запрос «Шестого канала». В учреждении уверяют, мониторинг проводится на постоянной

Птичьего гриппа в Юрьев-Польском не обнаружено. Об этом сообщили в Госветинспекции области в ответ на запрос «Шестого канала». В учреждении уверяют, мониторинг проводится на постоянной основе. Всего в этом году на птичий грипп было проверено 415 проб дикой и синантропной птицы и более 3,5 тысяч проб домашней птицы. Из ответа Госветинспекции Владимирской области 11 сентября