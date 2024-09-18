Археологи предполагают, что эти находки могут относиться к 17 веку.

В ходе работ по прокладке труб к новой котельной по центральным улицам Ленина и Советская города Александрова была сделана неожиданная находка. Рабочие обнаружили погреб высотой около 4 метров, обшитый бревенчатым срубом, содержащий глиняную посуду с элементами гжельской росписи, а также традиционную московскую керамику.Археологи предполагают, что эти находки могут относиться к 17 веку, и утверждают, что подобные артефакты еще могут быть обнаружены в этом районе. Глава районной администрации Анна Кузнецова уже заявила, что самые ценные экземпляры будут переданы в музей, добавив, что находка не повлияет на запуск новой котельной.Напомним, ранее мы писали, что в