Забавного зверька обнаружили на своем участке жильцы одного из частных домов Гороховца. Ондатра, судя по всему, искавшая воду, стала заложницей колодца. Ее отправились выручать сотрудники

Забавного зверька обнаружили на своем участке жильцы одного из частных домов Гороховца. Ондатра, судя по всему, искавшая воду, стала заложницей колодца. Ее отправились выручать сотрудники Госохотинспекции. На фото видно, как с помощью некоего прибора грызуна схватили за хвостик и посадили в переноску. А потом отвезли в естественную среду обитания – к водоему. Кажется, ондатра была