5 человек спасли пожарные из горящего дома №9 на улице Гастелло в Коврове. Многоэтажка загорелась днем 18 сентября. Спасателей вызвали в 12:50, сообщили в пресс-службе МЧС области. Огонь

5 человек спасли пожарные из горящего дома №9 на улице Гастелло в Коврове. Многоэтажка загорелась днем 18 сентября. Спасателей вызвали в 12:50, сообщили в пресс-службе МЧС области. Огонь распространился на 30 квадратных метров. К счастью, никто не погиб и не пострадал. Еще один пожар был сегодня в Гусь-Хрустальном. Он был не очень крупным, но от