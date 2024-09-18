Новая группа бойцов сформирована, после обучения и подготовки они отправятся в зону проведения специальной военной операции. Это трудное и ответственное решение. Причина отправиться на

Новая группа бойцов сформирована, после обучения и подготовки они отправятся в зону проведения специальной военной операции. Это трудное и ответственное решение. Причина отправиться на передовую у каждого солдата своя. Егор, доброволец Друзья погибают, решил тоже помочь съездить. Я патриот нашей страны, так как я в ней проживаю всю жизнь. Поддержать добровольцев пришли представители власти и