Длина трассы Мосино-Загорье превысит 3 километра, а ширина проезжей части составит 6 метров. Региональное министерство архитектуры и строительства утвердило проект планировки этой

Длина трассы Мосино-Загорье превысит 3 километра, а ширина проезжей части составит 6 метров. Региональное министерство архитектуры и строительства утвердило проект планировки этой автодороги. Соответствующую документацию разработала организация «Ивановдорпроект». Судя по опубликованным документам, планируемая дорога будет иметь следующие характеристики. Из Приказа министерства архитектуры и строительства Владимирской области Категория дороги: IV. Класс дороги: обычная (нескоростная). Строительная длина: