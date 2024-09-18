Во Владимире проходит распродажа саженцев нижегородского питомника. Ярмарка развернулась у ДК Молодежи. Все деревья – трех и четырех лет. Представлены яблони более 30 сортов. Самые

Во Владимире проходит распродажа саженцев нижегородского питомника. Ярмарка развернулась у ДК Молодежи. Все деревья – трех и четырех лет. Представлены яблони более 30 сортов. Самые сладкие: Конфетное и Медуница. Из популярных: Мельба, Звездочка, Грушовка Московская, Белый налив и другие. Ильдан Кашапов, продавец саженцев Есть осенние, есть летние, зимние сорта, которые хранятся до марта-апреля месяца. Преимущество