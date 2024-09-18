Заболеваемость ОРВИ во Владимирской области выросла на 38,4%. Со 9 по 15 сентября (37 неделя) в больницы с симптомами этой инфекции обратились 8 543 человека жителей области и 2 731 владимирцев. Об

Заболеваемость ОРВИ во Владимирской области выросла на 38,4%. Со 9 по 15 сентября (37 неделя) в больницы с симптомами этой инфекции обратились 8 543 человека жителей области и 2 731 владимирцев. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава. По сравнению с предыдущей неделей, зарегистрирован рост заболеваемости во всех возрастных группах. В основном болеют дети. Продолжает расти