Актеру нелегко далось личное счастье.

Актеру нелегко далось личное счастье.Сегодня Сергея Барышева знает практически каждый телезритель. Артист прославился благодаря роли майора Винокурова в "Тайнах следствия", которую исполнял целых одиннадцать сезонов. Публика много лет переживала за судьбу одного из любимейших героев сериала, но мало кто догадывался, какие страсти кипели в жизни самого Барышева. Увы, на пути к личному счастью актеру пришлось пережить немало трудностей.Сергей Барышев родился в 1963 году и вырос в семье простых рабочих. Родители будущего актера мечтали, что тот выберет профессию врача или военного, но он с ранних лет тянулся к творчеству. В детстве Сергей увлекался музыкой и ходил в театральный кружок, а после окончания школы поступил в Саратовское театральное училище.Добиться успеха в профессии Барышеву удалось не сразу. Вскоре после получения диплома артист перебрался в Санкт-Петербург, который встретил его не очень тепло. Первое время Сергею даже приходилось ночевать на вокзалах. Однако он не опустил руки и попал в Театр на Литейном. А через несколько лет Барышева пригласили сниматься в сериале "Тайны следствия", который тут же сделал из него звезду.Личная жизнь артиста тоже сложилась не с первой попытки. В молодости Сергей женился на девушке, которая работала фармацевтом и увлекалась театром. Однако семейная жизнь не сложилась. Супруга не любила актера и призналась ему в этом прямо в день свадьбы. Развод состоялся через несколько лет и дался Барышеву очень тяжело.К счастью, второй брак звезды оказался удачным. Актер женился на журналистке Екатерине Кулешовой, которая однажды брала у него интервью, и создал крепкую семью. Супруги вместе воспитывали сына Екатерины от прошлых отношений и хотели обзавестись общими детьми. Однако их мечты разрушила коварная болезнь.В какой-то момент у жены артиста обнаружили онкологию. Благодаря лечению супругам удалось добиться ремиссии, а после Екатерина узнала о своей беременности. Пара была на седьмом небе от счастья, пока болезнь не вернулась. Из-за рецидива онкологии влюбленные потеряли ребенка. К счастью, горе не сломило супругов. Спустя время рак отступил.Увы, позже Сергею и Екатерине пришлось столкнуться с еще одним серьезным испытанием. В 2013 году актера сильно избили во время конфликта на дороге. После жестокого нападения Барышев попал в больницу с сотрясением, серьезными повреждениями и переломами. Артист был вынужден долго лечиться, и за время своего отсутствия потерял роль в "Тайнах следствия".Сейчас Сергею Барышеву 59 лет. Он продолжает активно работать и обучает детей в собственной театральной студии. Супруга артиста по-прежнему остается рядом и во всем его поддерживает.