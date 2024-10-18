Как власти восстановят права обманутых дольщиков? Компенсаций по рыночной стоимости квартир пока не предвидится, переживают купившие жилье в ЖК «Дуброва Парк-2». Объект возводила компания

Как власти восстановят права обманутых дольщиков? Компенсаций по рыночной стоимости квартир пока не предвидится, переживают купившие жилье в ЖК «Дуброва Парк-2». Объект возводила компания «ИнтерСтрой Владимир». После её банкротства люди получили дорожную карту. Александр Дергунов, дольщик 5 корпуса ЖК «Дуброва Парк-2» Она подтвердила то, что нам было сказано на словах то, что 1 и 4