Сенатор Владимир Киселев посетил с рабочей поездкой Муром. Отправной точкой стала центральная районная больница. Член Совета Федерации ознакомился с работой нового

Сенатор Владимир Киселев посетил с рабочей поездкой Муром. Отправной точкой стала центральная районная больница. Член Совета Федерации ознакомился с работой нового рентгеноэндоваскулярного отделения. Современное оборудование сможет выявить и лечить заболевания сердечно-сосудистой системы. Как признаются врачи, о таком отделении они мечтали уже несколько лет, для того чтобы пациенты не теряли “золотое” время. Марина Котрова, главный врач