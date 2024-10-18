15 октября сотрудники пожарно-спасательной части №2 Владимира обнаружили у себя в гараже рыжего котенка. Им так понравился зверек, что они решили оставить его у себя. В соцсетях МЧС 33-его

15 октября сотрудники пожарно-спасательной части №2 Владимира обнаружили у себя в гараже рыжего котенка. Им так понравился зверек, что они решили оставить его у себя. В соцсетях МЧС 33-его региона появились милые снимки с котиком. Сначала думали, что найденыш – девочка, но после ветосмотра выяснилось, что все же это мальчик. Котенку около 3 месяцев. Он