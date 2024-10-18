В школах Владимира проходят встречи с родителями и педагогами по поводу объединения учебных учреждений, сообщают в мэрии. Напомним, во Владимире создаются крупные образовательные центры на

В школах Владимира проходят встречи с родителями и педагогами по поводу объединения учебных учреждений, сообщают в мэрии. Напомним, во Владимире создаются крупные образовательные центры на месте привычных школ и детских садов, всего их будет 8. Изначально, приняв такое решение, мэрия не стала спрашивать мнения и обсуждать этот вопрос с родителями и учителями. Люди остались в