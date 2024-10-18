«Служба по благоустройству города примет в дар ель» – такой пост появился в группе администрации Юрьев-Польского. Директор муниципального учреждения объяснил «Шестому каналу», почему

«Служба по благоустройству города примет в дар ель» – такой пост появился в группе администрации Юрьев-Польского. Директор муниципального учреждения объяснил «Шестому каналу», почему чиновники решились на такой шаг. Раньше город брал новогоднюю елку в лесу. Владимир Лукьянов, директор МКУ «Служба по благоустройству города» г. Юрьев-Польский Местные лесные хозяйства давали нам ее в дар, бесплатно. Потом,