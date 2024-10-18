49-летняя жительница Вязников вела разгульный образ жизни, сообщает источник «Шестого канала». Женщина выпивала и часто не ночевала дома. Поэтому ее пропажу родственники заметили не сразу.

49-летняя жительница Вязников вела разгульный образ жизни, сообщает источник «Шестого канала». Женщина выпивала и часто не ночевала дома. Поэтому ее пропажу родственники заметили не сразу. Но как только поняли, что на связь она вообще не выходит – обратились в полицию. Правоохранители несколько месяцев искали женщину. Во время проведения следственных и оперативных мероприятий они вышли на