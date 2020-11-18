Сипягин признал, что уехал лечиться от коронавируса в платную клинику столицы. Об этом он сообщил жителям Владимирской области сам. Напомним, сообщение о том, что глава региона санавиацией

Сипягин признал, что уехал лечиться от коронавируса в платную клинику столицы. Об этом он сообщил жителям Владимирской области сам. Напомним, сообщение о том, что глава региона санавиацией госпитализирован в Москву, появилось в прессе еще во вторник утром, однако тогда пресс-секретарь назвала эти заявления фейком. Ольга Петрова утверждала, что Сипягин продолжает амбулаторное лечение у врача по