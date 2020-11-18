Юрьев-польские музейщики обеспокоены дальнейшей судьбой уникальных памятников архитектуры - ансамбля Михайло-Архангельского монастыря.

Реставрация, которая затянулась. Юрьев-польские музейщики обеспокоены дальнейшей судьбой уникальных памятников архитектуры- ансамбля Михайло-Архангельского монастыря. Ждать ли возобновления работ?Архитектурная жемчужина в кольце древних земляных валов. Михайло-Архангельская обитель. Основанная, по преданию, в начале 13-ого столетия князем Святославом Всеволодовичем. Великолепный архитектурный ансамбль, который ныне находится в совместном пользовании Юрьев-Польского музея и русской православной церкви. Осенью этого года музей отметил вековой юбилей.Мария Платанюк, специальный корреспондент:- Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей- один из самых известных музеев Малого Золотого Кольца России. В начале 1920-ых его базой стал мужской Михайло-Архангельский монастырь и во многом именно этот факт стал решающим в деле сохранения уникального архитектурного комплекса 16-19-ого столетий.Состояние памятников- вот, что сегодня тревожит музейщиков. Директор- Светлана Борисова, выпускница Российской Академии живописи, ваяния и зодчества, ученица Ильи Глазунова подчёркивает: факторов много. И это не только время.Светлана Борисова, директор Юрьев-Польского историко-архитектурного и художественного музея:- Влияют и осадки, и снег, и копоть, которая идёт от угля. Мы же музей до сих пор отапливаем углём, все эти моменты влияют на сохранность архитектурного ансамбля.Собор Архангела Михаила, шатровая колокольня и Знаменская церковь, Архимандритский корпус, Георгиевская деревянная церковь, срубленная без единого гвоздя, Святые врата с пятиглавым храмом Иоанна Богослова- 1670-ого года постройки. Главный вход в обитель. Вот уже 5 лет надвратная церковь опоясана лесами.Реставрация- деньги на неё в 2015-ом выделял Минкульт- увы, поставлена на "паузу".- Работа планировалась комплексная.Вот за нами находится западная стена с башнями, был выполнен первый этап первоочередных протиаварийных работ, и надвратный храм Иоанна Богослова также попал в эту программу. Провели первые работы, а второй этап остановился.Юрьев-Польский музей хранит и духовные реликвии, и интереснейшие исторические экспонаты. В главный храм Михаила Архангела в феврале этого года из Покровского храма перенесены мощи святого благоверного князя Святослава. В экспозиции- раритеты из знаменитого имения Голицыных в Симе, связанного с именем Петра Багратиона, Героя Отечественной войны 1812-ого года. Голицынская карета, мебель, оружие с поля боя. А всего в фондах- почти 17 тысяч единиц хранения. Прикоснуться к истории приезжают тысячи туристов. И проблемы им заметны.Виталий Моисеев, турист (г. Москва):- Впечатляет история, но есть над чем работать. Надо выделять деньги на благоустройство, особенно кремля.Заявки на реставрацию этих памятников по федеральной программе "Развитие культуры" в Минкульт направляются ежегодно, говорит Михаил Иванов, начальник Госинспекции по охране объектов культурного наследия. Очередную отправили недавно. И ждут решения. Положительного.Михаил Иванов, начальник Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области:- Мы очень надеемся, что всё-таки пойдёт федеральное финансирование по этому объекту, учитывая его состояние, учитывая его значимость.Общая заявка составляет порядка 80 миллионов на этот объект.В 2020-ом на средства из региональной казны удалось отремонтировать крышу Архимандритского корпуса. Но внимания и финансовых вливаний требует весь монастырь. Другие объекты комплекса, по словам Михаила Иванова, также включены в заявку, направленную в Министерство. Ансамбль- лицо древнего города. Музейщики надеются, что звезды на куполах его главного храма- Михайло-Архангельского- обязательно засияют вновь.Мария Платанюк, Александр Чунаев "Вести-Владимир"