На трассе М-7 в Вязниковском районе столкнулись отечественная легковушка и большегруз Вольво. В результате ДТП фура оставила на дороге значительную часть своего груза. Авария произошла на 313

На трассе М-7 в Вязниковском районе столкнулись отечественная легковушка и большегруз Вольво. В результате ДТП фура оставила на дороге значительную часть своего груза. Авария произошла на 313 километре автодороги. Как сообщают в ГИБДД, водитель грузового автомобиля Вольво не выдержал безопасную дистанцию до впереди двигающегося транспортного средства. В результате фура столкнулась с отечественным ВАЗом 14-ой модели.