Во Владимирской области за сутки 129 новых заражённых коронавирусом. И это новый антирекорд. Меньше заражённых в нашем регионе было только в воскресенье, когда суточный прирост составил 127

Во Владимирской области за сутки 129 новых заражённых коронавирусом. И это новый антирекорд. Меньше заражённых в нашем регионе было только в воскресенье, когда суточный прирост составил 127 человек. Всего больных теперь 11 672. Летальных исходов за последние сутки – 0. С 8 ноября, то есть уже больше недели мы продолжаем держаться и не умирать от