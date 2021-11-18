Медикам по всей области работать в непростых пандемийных условиях помогают активисты волонтерского...

Медикам по всей области работать в непростых пандемийных условиях помогают активисты волонтерского Центра «Единой России». Они доставляют продукты, средства индивидуальной защиты. Помогают и в самих медицинских учреждениях.Отвечает на звонки в приемных отделениях, информирует звонящих о результатах ПЦР-тестов. Анастасия Жидкова стала одним из первых волонтёров Гусь-Хрустального района в период пандемии. Задача - избавить врачей от рутинной работы, чтобы они смогли оперативно помочь пациентам.Анастасия Жидкова, волонтер:- Очень хочется в первую очередь помочь врачам. Многие из них практически не бывают дома, не видят своих родных и близких. Коронавирус придал очень большой толчок волонтерскому движению. Многие сейчас стремятся помогать людям.В больнице добровольцы берут на себя и часть бумажной волокиты, заполняют информационные листы. По словам главного врача Ольги Добрыниной, такая помощь экономит примерно половину времени медицинского сотрудника.Ольга Добрынина, главный врач Гусь-Хрустальной городской больницы:- Сегодня наша больница работает в очень непростых условиях. В городе сложилась серьезная ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции. Конечно, в таких условиях мы нуждаемся в помощниках. Нам оказали помощь администрация города, волонтеры и просто неравнодушные люди. Еще хотелось поблагодарить региональное отделение партии «Единая Россия» и местное отделение за всестороннюю помощь.Волонтерский Центр «Единой России» работает по всей Владимирской области. Активисты помогают представителям старшего поколения, многодетным семьям, людям с хроническими заболеваниями и ограниченными физическими возможностями – развозят продукты и лекарства, раздают средства индивидуальной защиты.Алексей Соколов, секретарь местного отделения Единой России г. Гусь-Хрустальный:- Наше местное отделение «Молодой Гвардии Единой России» активно принимает участие в работе волонтерского штаба. Приглашаю всех неравнодушных жителей принять участие! Записывайтесь в волонтерский штаб. Ваша помощь сейчас необходима.Сейчас медикам и больным людям помощь требуется постоянно. Только вместе можно победить пандемию, говорят добровольцы. Если вы тоже хотите помочь - звоните по номеру во Владимире 32-65-75.Кристина Иванова. "Вести-Владимир"