В середине октября сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району, находившиеся на маршруте...

В середине октября сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району, находившиеся на маршруте патрулирования, остановили автомобиль под управлением жителя Владимира. В багажнике авто инспекторы обнаружили тушу косули. На место была вызвана следственно-оперативная группа.В машине были найдены карабин, патроны, прибор ночного видения, а на участке недалеко от места остановки авто – топор и нож со следами бурого цвета.Водитель автомобиля признался, что несколькими часами ранее убил на охоте косулю. Позже было установлено, что также был застрелен лось. В результате, причиненный ущерб составил более 100 000 рублей.В отношении задержанного возбуждены и объединены в одно производство уголовные дела по обвинению в незаконной охоте. В настоящее время расследование продолжается. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства совершенных преступлений, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Фото: pexels.com