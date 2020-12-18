Региональный автопарк пополнился за счёт федерального бюджета.

Владимирская область получила 31 новый школьный автобус. Они закуплены за счёт средств федерального бюджета.«Среди них - два ГАЗ-А66R33 вместимостью 13 – 20 пассажиров, один ГАЗ-А67R43 вместимостью 25 – 31, девять автобусов ПАЗ-32053-70 вместимостью 21 – 24 и ПАЗ-423470-04 вместимостью 25 – 31, один «Форд Транзит» вместимостью 13 – 20 и десять «Форд Транзит» вместимостью 21 – 24 человека», - пояснили в департаменте образования.В текущем году из областного бюджета выделено 17 млн 955 тысяч рублей на приобретение 10 автобусов для Краснопламенской СОШ №34 Александровского района, Великодворской и Демидовской СОШ Гусь-Хрустального района, Красномаяковской ООШ и Краснооктябрьской СОШ Ковровского района, Левинской СОШ Меленковского района, Молотицкой СОШ Муромского района, Ставровской СОШ Собинского района, Судогодской ООШ Судогодского района и Ново-Александровской ООШ Суздальского района.В 2019 году за счёт региональной казны закуплены 15 школьных автобусов для Камешковского района – 5 единиц, Владимира – 3, Ковровского района – 2, Вязниковский, Гороховецкий, Селивановский, Собинский и Суздальский районы получили по одному транспортному средству для перевозки детей.Вдобавок, в прошлом году в регион поставили 27 школьных автобусов, которые были куплены за счёт федеральной казны.По информации Белого дома на конец III квартала 2020 года автопарк для перевозки учащихся насчитывал 292 транспортных средства, которыми пользуются свыше 8 150 школьников.«Все пассажирские машины оснащены тахографами и системами геопозиционирования», - резюмировали в пресс-службе обладминистрации.