19 декабря 2022 года проходит народный праздник Никола Зимний и церковный день памяти Николая...

19 декабря 2022 года проходит народный праздник Никола Зимний и церковный день памяти Николая Чудотворца. В этот период за окнами крепчают морозы, которые прозвали никольскими. На Руси с Николы Зимнего начиналось сватанье. Те, кто мечтал заключить брак, молились Николаю Чудотворцу. Верили, что молитва поможет быстрее встретить вторую половинку.Что можно делать 19 декабря 2022 года:1. Николай Чудотворец покровительствует детям — поэтому в день его памяти принято угощать сладостями малышей.2. Принято дарить подарки и друг другу — считается, что искренняя щедрость и бескорыстие обязательно обратят на себя внимание святого, который и сам обладал при жизни этими качествами.3. Хороший день для финансовых сделок, регулирования цен, если вы владелец бизнеса, занимаетесь реализацией товаров и услуг.4. Хороший день для примирения — примирившиеся в этот день враги и недруги долгое время будут верными друзьями и соратниками.Что нельзя делать 19 декабря 2022 года:1. Сегодня нельзя совершать недобрые поступки, а также осуждать кого-либо и ссориться.2. В этот день нельзя тяжело работать, убирать в доме и рукодельничать.3. Не следует гостям приходить в дом с пустыми руками, особенно, если в нем есть дети. Им нужно подарить много сладостей, игрушек и книг, чтобы они весь год были веселые и счастливые.Народные приметы на 19 декабря 2022 года:Ясная погода — к морозам.Какая погода сегодня, такая будет и 22 мая.Ясный день и мороз — будет хороший урожай.Сверчок в доме стал сильно трещать — предстоит потепление и снегопад.Сильный иней — к богатому урожаю.После Николы наступает настоящая зима.Фото www.pxfuel.com/