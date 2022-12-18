Представители Владимирской области привезли награды с Международного туристского фестиваля-конкурса...

Представители Владимирской области привезли награды с Международного туристского фестиваля-конкурса «Диво Евразии».В Новосибирске прошел VI Международный туристский фестиваль-конкурс видео, фото и анимации «Диво Евразии». В нём приняли участие более 300 проектов из России, Белоруссии, Китая, Казахстана, Турции и Венгрии.Владимирскую область на конкурсе представляли Телевидение Петушинского района и Черкутинский СДК Собинского района.В итоге коллектив петушинской телекомпании удостоен сразу пяти наград. Его сотрудники стали победителями в номинации «Туристские продукты. Религиозный туризм» с работой «Тихая Святыня. Дом-музей святителя Афанасия Сахарова» (автор Наталья Гусева, оператор СергейАкинтьев). Работа «Русский остров. День утюга в музее» принесла «серебро» в номинации «Туристские продукты. Агротуризм и сельский туризм» журналисту Татьяне Найдюк и оператору Сергею Акинтьеву. Он же занял второе место в номинации «Туристские продукты. Военный туризм».Ещё одно второе место - в номинации «Короткометражные фильмы» - у проекта «Москва-Владивосток», авторами которого стали Светлана Анфилатова и Наталья Гусева.Третье место в номинации «Туристские услуги. Социальный и доступный туризм» досталось руководителю Петушинского ТВ Светлане Анфилатовой за ролик «День Золотого Петушка».Не остался без наград и коллектив Черкутинского дома культуры. У них - два вторых места:в номинации «Вертикальное видео до 5 мин» с роликом «Коротко о Черкутино» и в категории«Туристские направления», номинация «Локации» с роликом «Черкутинские наигрыши». Третьеместо в номинации «Вертикальное видео до 15 сек» занял ролик «Музей М.М. Сперанского». Авторвсех этих работ - Инна Щегорцева.Участники из Владимирской области осенью этого года стали победителями Всероссийского фестиваля-конкурса видео, фото и анимации «Диво России», который проходил вТвери, что и позволило им пройти в финал Международного фестиваля-конкурса видео, фото ианимации «Диво Евразии», сообщает пресс-служба администрации Владимирской областиФото администрации Владимирской области