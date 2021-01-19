Октябрьский райсуд продлил меру пресечения директору департамента имущественных и земельных отношений Павлу Панфилову. Он останется в под стражей до 25-го апреля 2021 года включительно.

Октябрьский райсуд продлил меру пресечения директору департамента имущественных и земельных отношений Павлу Панфилову. Он останется в под стражей до 25-го апреля 2021 года включительно. Адвокат Павла Панфилова настаивал на домашнем аресте. Он высказался, что препятствовать следствию его подзащитный не намерен. Но Фемида встала на сторону следствия и оставила под стражей директора ДИЗО. О продлении срока