Ущерб, причиненный противоправными действиями обвиняемого, был полностью возмещен.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя поселка Мелехово. Молодой человек обвиняется в совершении кражи с незаконным проникновением в жилище.В ходе следствия установлено, что фигурант, зная, что в квартире, находящейся на первом этаже дома, никого нет, влез на балкон и проник внутрь. Похитив телевизор, злоумышленник покинул чужое жилище через входную дверь.Похищенное имущество обвиняемый сдал в ломбард. Причиненный собственнику ущерб в сумме 4 500 рублей был полностью возмещен в ходе следствия.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.