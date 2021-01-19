Какие реликвии, связанные с праздником Крещения, хранит Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник? Что такое - Царь-Фонарь? И как отмечали Богоявление в древнем Суздале? По традиции, музейщики рассказали о самых интересных экспонатах.

Какие реликвии, связанные с праздником Крещения, хранит Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник? Что такое - Царь-Фонарь? И как отмечали Богоявление в древнем Суздале? По традиции, музейщики рассказали о самых интересных экспонатах.Взгляд из глубины веков. Это изображение в знаменитой Крестовой Палате суздальского Кремля- одна из первых русских парсун. На ней- митрополит Иларион. Человек, который оставил глубокий и яркий след в духовной истории Суздаля. Суздальскую кафедру владыка Иларион возглавлял больше четверти века. С 1682-ого по 1708 год. С почестями митрополит был похоронен в Рождественском соборе. Пастве владыка Иларион запомнился своей особой заботой об исправлении нравов и церковном благочестии.Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:-Преемник митрополита Иллариона- митрополит Ефрем называл его человеком премудрым и святым. И для этого, конечно, были все основания. Он был в большой дружбе с царём Фёдором Алексеевичем и на нашем самом знаменитом парадном портрете, который экспонируется в Крестовой Палате, он представлен в одежде, подаренной ему царём- это саккос и митра.При владыке Илларионе строились посадские церкви, заказывалась богатая церковная утварь, а службы- в главном храме- Рождественском соборе- отличались особой пышностью и благолепием. Традиция величественных крестных ходов отражена и в этих снимках. Начала 20-ого столетия. В Крещенский сочельник духовенство и прихожане выходили из собора кремля для освящения воды. Иордань прорубали на Каменке. Возглавлял крестный ход одигитрий (путеводитель) - в сопровождении псаломщика. Далее несли иконы, кресты, хоругви, фонари. Уникальные предметы, которые хранятся в Рождественском соборе, участвовали в торжественных процессиях. Часть изготовлена и приобретена по личному распоряжению митрополита Илариона. Вес этой реликвии- почти 160 килограммов. Высота- под два с половиной метра. Знаменитый суздальский ходовой Царь- фонарь 17-ого века. Его упоминает и «священник-летописец» Анания Фёдоров. «Величайший, позлащённый, о пяти главах».Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Требовалось 10-12 дюжих мужиков, которые продевали жерди сквозь специальные петли и ставили этот фонарь себе на плечи. Он выполнен из меди, позолочен и вместо стекла, которого в то время в Суздале попросту не было, использовалась слюда. Своей формой фонарь напоминает пятиглавый собор.Великолепная церковная утварь, которая появилась в Суздале при владыке Илларионе, не только использовалась для богослужений, но и стала украшением главного храма Кремля.Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- К обряду водосвятия самое прямое отношение имеют водосвятные чаши. Их в коллекции музея-заповедника тоже хранится немало. Наверное, самой выразительной является водосвятная чаша, которая представлена в Рождественском соборе, своей формой обывателям она напоминает самовар. И только крест, который венчает чашу, говорит о том, что этот сосуд - для водосвятия.По словам Светланы Мельниковой, уже к 19-ому веку среди прихожан в Суздале было всё меньше мужчин, которые могли бы нести эти предметы во время крестных ходов. Так зародилось общество хоругвеносцев. Из мещан и купцов. Кстати, в древнем городе есть и своя полулегенда, связанная с атрибутами церковных празднований. Молодому человеку давали один из суздальских фонарей. С этой ношей на плечах он должен был пройти во всем валам. Сдюжил- экзамен сдан. К тяготам семейной жизни готов.Мария Платанюк «Вести-Владимир» при содействии Владимиро-Суздальского музея-заповедника