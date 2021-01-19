В результате фирма и ответственное должностное лицо были оштрафованы.

Во Владимире прокуратура проверила ООО «Агрострой» на предмет нарушений Трудового кодекса. Выяснилось, что с предприятия уволили 27 сотрудников, при этом не выплатив им причитающиеся средства.Компания отдавала деньги частями, на протяжении пяти месяцев. Против руководства фирмы и юрлица возбуждены дела по статье «невыплата или неполная выплата заработной платы в установленный срок».Как пояснили в пресс-службе надзорного органа, должностному лицу назначен штраф – 20 тысяч рублей, юридическому – 40 тысяч.В адрес директора ОООшки внесено представление. Задолженность ликвидирована.