В Октябрьском райсуде Владимира решается вопрос о продлении меры пресечения директору департамента имущественных и земельных отношений. Следствие просит продлить срок содержания в СИЗО

В Октябрьском райсуде Владимира решается вопрос о продлении меры пресечения директору департамента имущественных и земельных отношений. Следствие просит продлить срок содержания в СИЗО Павла Панфилова на 3 месяца – до 25-го апреля 2021 года включительно. Как посчитал представитель СК, обвиняемый “может оказать давление на свидетелей”. Кроме того, следователь заявил о необходимости продолжения расследования. Уже сейчас