Всплески ледяной воды, улыбки на лицах и, конечно, заряд энергией. 19 января православные христиане отмечают Крещение Господне. В областной столице верующие совершали омовения на озерах

Всплески ледяной воды, улыбки на лицах и, конечно, заряд энергией. 19 января православные христиане отмечают Крещение Господне. В областной столице верующие совершали омовения на озерах Семязино и Глубокое. На первом сконцентрировано наибольшее количество народа. Анна Жичкина пришла с мужем и сестрой. Семья подготовилась основательно. Все в махровых халатах, чтобы сразу согреться. Анна Жичкина, жительница г.