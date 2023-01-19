Рифат Сабитов принял участие в круглом столе «Объединение усилий общества и власти в решении...

Рифат Сабитов принял участие в круглом столе «Объединение усилий общества и власти в решении проблем безопасности в цифровой среде».Председатель Комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, заместитель генерального директора – руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов принял участие в круглом столе «Объединение усилий общества и власти в решении проблем безопасности в цифровой среде».Участники мероприятия обсудили основные угрозы киберсреды, среди которых доминируют внешние атаки на цифровую инфраструктуру органов власти, социальных учреждений, коммерческих структур, институтов гражданского общества, а также беспрецедентно возросшие утечки персональных данных пользователей.Целью дискуссии стала выработка предложений по комплексному подходу к киберзащите, консолидация усилий органов государственной власти в вопросе правого и административного регулирования и структур гражданского общества в части самоконтроля и соблюдения ключевых требований к обеспечению безопасности персональных данных.В своем выступлении Рифат Сабитов отметил, что актуализация киберугроз, попытки нарушить нормальное функционирование государственных и социальных объектов, СМИ, кража личных данных для последующего манипулирования пользователями по сути — проявление информационной войны, объявленной России.Очевидны два вида угроз: технические, связанные с инфраструктурой, и информационные, направленные на манипулирование сознанием путем распространения ложной, опасной информации, дискредитирующей деятельность органов власти, нивелирующей идеи гражданственности и патриотизма. При этом последние становятся все более опасными и изощренными за счет использования индивидуальных данных пользователей, «цифрового следа», ими оставленного.Безусловно, необходимым в этой ситуации является развитие Рунета, продвижение отечественных площадок, аналогичных популярным зарубежным платформам. Это и российские социальные сети, видеохостинги «Смотрим», «Рутуб», различные сервисные площадки для онлайн-торговли, услуг и так далее.«На мой взгляд, — предложил Рифат Сабитов, — нам сейчас необходимо опереться именно на мнение пользователей при принятии решений о дальнейших путях регулирования интернет-пространства. Провести масштабные опросы: что именно воспринимается людьми, пользователями как угроза в сети, чего они опасаются и чего хотят от интернета в части информации, работы, развлечений или услуг. Тогда мы сможем определить наилучший путь государственного управления и самоорганизации цифрового пространства».Фото: https://alaniatv.ru/