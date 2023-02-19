Во Владимирской области 23 жилых дома жили без управляющих компаний на протяжении четырех лет. В...

Во Владимирской области 23 жилых дома жили без управляющих компаний на протяжении четырех лет.В ходе проверки прокуратурой по Владимирской области выявили нарушения в жилищном законодательстве.В городе Курлово ряд домов с 2019 года жили без управляющих организаций: д. 34б по ул. Базарная, д. 3 и 7 по ул. Володарского, д. 2б, 3а, 8 по ул. Красной Армии, д. 6а, 7б по ул. Ленина, д. 98в по ул. Литвинова, д. 12, 15 по ул. ПМК, д. 10а, 12а, 14а, 16б по ул. Садовая, д. 12, 15, 18, 2 по ул. Советская, д. 1а по ул. Стекольщиков, д. 11, 13 по ул. Центральная, д. 18 по ул. Чкалова.В настоящее время лицо, ответственное за содержание и ремонт общего имущества в названных домах, отсутствует, открытые конкурсы по отбору управляющей организации не проводились.Прокуратура внесла иск Гусь-Хрустальный городской суд к администрации города Курлово, требования прокурора судом удовлетворены.На администрацию города Курлово возложили обязанности устранить выявленные нарушения и провести конкурс по отбору управляющей организации для управления домами.Сейчас исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.Фото pxfuel.com