Он установлен на предприятии в Суздальском районе.

Во Владимирской области запустили в работу первого доильного робота. Об этом рассказал министр сельского хозяйства Константин Демидов.Он установлен на предприятии «Племзавод 17 МЮД» в Суздальском районе. В 33-ем регионе такое оборудование смонтировано впервые. В ближайшее время ещё два аналогичных аппарата появятся в Селивановском районе.«Робот обслуживает 53 коровы. Дойка проходит без участия человека и занимает 5-10 минут, в зависимости от скорости молокоотдачи. Компьютер позволяет вести ежедневный учёт надоев и состояния животного. В условиях дефицита кадров, роботы - необходимость, а не роскошь», - подчеркнул госслужащий.