По результатам проверки надзорное ведомство планирует привлечь должностных лиц к административной ответственности.

В одном из детских садов Суздаля проводится прокурорская проверка, цель которой – установить причину отравления 14 детей. Как коллеги из «Губерния 33» в группе из 28 воспитанников недомогание выявлено у 14 малышей. Однако пока официальная причина заражения – ОРВИ.По информации Суздальской районной прокуратуры, в детском саду на столовых приборах и других предметах обнаружена кишечная палочка и следы стафилоккока.Родители ребят уверены, что истиной причинами массового заболевания являются антисанитария и отравление.По результатам проверки надзорное ведомство планирует привлечь должностных лиц к административной ответственности. Заведующей учреждений грозит выговор.