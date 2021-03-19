В первый раз заявление УК суд отклонил. Однако организация обратилась к Фемиде повторно.

Во Владимире управляющая компания судится с жительницей дома на улице Безыменского из-за коммунальных долгов, которые составляют более 47 тысяч рублей. Женщину пытаются понудить к оплате долга за общедомовые нужды.Позиция квартиросъёмщицы проста – платить она не должна, потому что недвижимость в муниципальной собственности, а ремонтом коммуникаций «управляшка» не занимается.В первый раз заявление УК суд отклонил. Однако организация обратилась к Фемиде повторно.В управляющей компании ссылаются на 154 статью Жилищного кодекса, согласно которой наниматель обязан платить за жилое помещение и коммунальные услуги.