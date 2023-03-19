Плюсы и минусы творческих уроков.

Плюсы и минусы творческих уроков.Начинающие “работники кисти и мольберта” часто интересуютсябуквально каждым мероприятием, так или иначе связанным с рисованием. В томчисле – многочисленными мастер-классами, на которых за очень короткое времяпредлагается написать собственное полотно, от пейзажа до натюрморта. Чего стоитждать от подобного формата, а на что рассчитывать не приходится, разбираемся смосковским художником Егором Левко.ПЛЮШКИ И ПРИЯТНОСТИЛюбой мастер-класс из серии “Картина за час” – это довольноприятное мероприятие. Собирается небольшая группа самых разных людей, которыехотят своими руками написать картину. Все настроены позитивно иблагожелательно, атмосфера вдохновляющая и даже немного окрыляющая. Ведь дажеесли вы впервые взяли в руки кисть, картина у вас получится гарантированно, такобещают организаторы. И не обманывают. Обычно на выходе каждый участник насамом деле может похвастаться собственноручно написанным полотном.Обстановка – абсолютно творческая. Мольберты, палитры,кисти, краски. Все необходимое ведущий и его помощники заранее распределяют,поэтому об “инструментах” можно не заботиться. На некоторых мастер-классахугощают чаем-кофе-сладостями, на иных – и некрепкого игристого наливают.Исключительно для вдохновения.Нет поводов для стеснения. Если вы впервые рисуете,наверняка рядом с вами окажется не один такой новичок. Поэтому переживания, чтоу кого-то получается лучше, чем у вас, практически исключены. Ну и художник,ведущий мероприятие, как правило, очень благожелателен. И каждому участникуговорит что-то лестное и приятное. И помогает, легко и незаметно, тому, у коговозникают заминки. Так что с мастер-класса вы наверняка уйдете с хорошимнастроением и с картиной. А вот чего вам там не дадут?ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ “ТАРАКАНЫ”Подобные мероприятия не подразумевают никакой, так сказать,свободы самовыражения. Все пишут одну и ту же картину. Одними и теми жецветами. С применением одних и тех же техник. Нет, в принципе, вы можетеотступить от шаблона, попробовать проявить нестандартный подход. Но тогда великриск, что и на выходе у вас получится не совсем то, что было заявлено темоймастер-класса. А может – и совсем не то.Не будет и индивидуального подхода. Да, группа обычнособирается небольшая, но это все равно группа. А художник, ведущий мероприятие,один. Иногда с помощником, но помощник больше по административной части, нехудожественной. Поэтому, конечно, можно попросить совета и помощи в случаекакого-то затруднения. Но не стоит ожидать, что ведущий будет все время рядомименно с вами. Другие заплатили те же деньги и имеют такое же право на его времяи внимание.Если вы все же умеете держать в руках кисть и смешиватькраски, что-то уже писали самостоятельно, мастер-класс может несколькоразочаровать своей простотой. Формат предполагает, что нарисовать картинудолжен каждый. Поэтому техники специально выбираются самые простые. Новичкам,конечно, и они могут создать некоторые трудности. А человеку, который невпервые оказался у мольберта, может стать скучновато.ПРАВИЛЬНАЯ ЦЕЛЬЕсли суммировать плюсы и минусы мастер-класса, то чтополучится в итоге? Стоит ли тратить на него время и деньги или нет? Все зависитот вашей цели.Если вы хотите творческой атмосферы, переключения, отдыха,новых эмоций, ярких впечатлений – это ваш формат. Собственно, мастер-классыименно как развлекательные мероприятия и задуманы. Чтобы человек включился вкакую-то новую для себя деятельность, освоил процесс на простейшем уровне иполучил от этого удовольствие. Да, и результат быстрый получил – на многихочень хорошо действует именно рекламный лозунг о том, что картину вы напишете врекордные сроки.Если же вы серьезно относитесь к своему желанию статьхудожником и рассматриваете мастер-класс как некую ступень на пути обучения, вынаверняка разочаруетесь. Потому что никакого обучения в прямом смысле этогослова подобное мероприятие не предполагает. Если мы про учебу, тут важен ииндивидуальный подход, и длительное время, и большая предварительнаяподготовка, и готовность работать не час с бокалом вина, а часами не отходя отмольберта.Художественная стезя, равно как и любая, впрочем, другая, непредполагает быстрых и легких результатов. Может казаться, что картины мы пишемна вдохновении, на адреналине. С одной стороны – да. С другой – одно полотноможет писаться столько, что никакого адреналина не хватит. И тут должнывключаться уже и трудолюбие, и упорство, и целеустремленность, и даже силаволи. Поэтому художник – это не только свободное творчество, но и большаяработа.КАКОВО РЕЗЮМЕ?Мастер-класс – дело хорошее. Если устал, немного потух,настроение не очень – можно сходить и зарядиться творческой энергией. И –возвращаться к главному. К настоящим урокам живописи. К чтению книг по историиискусств. К своему мольберту, на котором все время что-то не получается. Кошибкам и разочарованиям. Потому что именно это главное – и есть путь художника.Мастер-классами его не заменишь.