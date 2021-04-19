Владимирское “Торпедо” сыграло на выезде с ФК “Луки-Энергия” Псковской области. Матч проходил в рамках 20 тура первенства России по футболу. Владимирская команда за весеннюю часть

Владимирское “Торпедо” сыграло на выезде с ФК “Луки-Энергия” Псковской области. Матч проходил в рамках 20 тура первенства России по футболу. Владимирская команда за весеннюю часть не одержала ни одной победы. Мало того, подопечные Дмитрия Вязьмикина каждый раз проигрывали всухую. За предыдущий матч наставнику “Торпедо” даже пришлось извиняться за работу своей команды. Так что у черно-белых