При этом он пояснил, что потерпевший был хорошим человеком и не заслуживал смерти.

В Александровском районе возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего уроженца Московской области. Он обвиняется в убийстве знакомого.По информации регионального Следкома, в ночь на 7 апреля обвиняемый у себя дома вместе с 58-летним мужчиной распивали спиртные напитки. В ходе завязавшегося конфликта хозяин дома нанес потерпевшему множественные удары ножом, от чего тот скончался на месте происшествия.После совершения преступления мужчина накрыл тело гостя тряпкой и скрылся.Обвиняемый ранее неоднократно судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе против жизни и здоровья потерпевших. Через день мужчине стало стыдно за совершенный поступок, и он обратился в правоохранительные органы с заявлением о совершенном преступлении и написал явку с повинной.При этом он пояснил, что ранее лишал жизни только плохих людей, а потерпевший был хорошим человеком и не заслуживал смерти. Мужчина заключен под стражу.Расследование продолжается.