Наш регион занимает лидирующую позицию по оперативности доведения средств в ЦФО и второй результат в стране.

Минсельхоз России представил оперативный мониторинг доведения бюджетных ассигнований на государственную поддержку агропромышленного комплекса. По состоянию на 15 апреля в субъекты РФ перечислено 132,3 млрд рублей. Из них регионы довели до получателей 11,4 млрд рублей. Лидерами по доведению средств являются Кировская область (50,3 %), Владимирская область (43,1 %), Ивановская область (41,5 %), Ямало-Ненецкий автономный округ (32 %), Республика Мордовия (27,4 %), Вологодская (25,9 %) и Магаданская (23,9 %) области, Красноярский край (23,2 %). Наш регион занимает лидирующую позицию по оперативности доведения средств в Центральном федеральном округе и второй результат в стране.«В рамках государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области Департамент сельского хозяйства на сегодняшний день перечислил предприятиям сельского хозяйства уже более 625 млн рублей. Эти средства пошли на возмещение части затрат на производство овощей, товарной аквакультуры и рыбопосадочного материала, на оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям в области растениеводства, на стимулирование производства зерна. Оперативное доведение средств позволило аграриям своевременно подготовиться к весенне-полевым работам, которые начнутся в конце апреля», − отметил первый заместитель губернатора Александр Ремига.